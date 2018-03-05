Telegram восстановил работу мессенджера после сбоев в Европе

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Telegram восстановил работу мессенджера в Европе после сбоев, при этом сервис может быть недоступен ряду пользователей в Иране.

Ранее мессенджер сообщил о сбоях в Европе, а также в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

"Теперь Европа снова на связи! Извините, что заставили вас ждать. (Если вы находитесь в Иране, потерпите еще немного, скоро там доступ также будет восстановлен)", — сообщила команда мессенджера в Twitter.

До этого пользователи сталкивались с проблемами в работе мессенджера 20 февраля. Перебои наблюдались как в веб-версии Telegram, так и в приложениях Telegram и Telegram X для мобильных устройств.