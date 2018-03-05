Число заместителей министров в Польше уменьшится на четверть

ВАРШАВА, 5 мар – РИА Новости. Число заместителей министров сократят в Польше на 20-25%, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в понедельник.

"Сегодня у нас 129 человек на должностях министров и заместителей министров. В течении двух-трех месяцев произойдет сокращение на 20-25%, минимум на 20%", — сказал Моравецкий.

Он также сообщил, что планируется существенное упорядочение наград и премий для министров и их замов и увеличение прозрачности расходования финансовых средств в служебных целях.