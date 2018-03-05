Косачев сообщил об омоложении аудитории, на которую пытается влиять Запад

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил о резком омоложении аудитории, на которую, по его мнению, пытается влиять Запад – это не только студенты, но и школьники.
Он назвал важнейшей задачей включение молодежи и всего гражданского общества в противостояние внешнему вмешательству.
"Это нужно понимать четко. Нам нужны волонтеры сопротивления внешнему вмешательству. Такие есть, они сами создают соответствующие площадки в сетях, и их нужно поддерживать", — сказал Косачев.
"Понимая, что схватку за умы на общефедеральном уровне не выиграть, усиливается активность в регионах и даже муниципалитетах. Там и в выборные органы попасть проще, и местные СМИ чаще популярнее федеральных, и, можно сказать, иммунитет слабее. Не всегда распознают, когда в упаковку справедливой критики местных властей завернуты так сказать "импортные" идеи", — заключил Косачев.