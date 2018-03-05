Косачев сообщил об омоложении аудитории, на которую пытается влиять Запад

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил о резком омоложении аудитории, на которую, по его мнению, пытается влиять Запад – это не только студенты, но и школьники.

"(Идет) резкое омоложение аудитории воздействия. Сегодня это уже не только студенты, но и школьники, причем не только старшеклассники. Идет борьба за умы поколения 2020-2030. То самое, которому впервые голосовать в этот период. То есть уже сейчас идет битва за будущие выборы. За поколение даже не детей, а внуков. Воспитанное соцсетями и видеороликами. Отсюда и методы, акценты и инструменты, которые не всегда могут заметить и правильно оценить взрослые", — отметил Косачев на расширенном заседании комиссии СФ по защите госсуверенитета РФ.

Он назвал важнейшей задачей включение молодежи и всего гражданского общества в противостояние внешнему вмешательству.

"Это нужно понимать четко. Нам нужны волонтеры сопротивления внешнему вмешательству. Такие есть, они сами создают соответствующие площадки в сетях, и их нужно поддерживать", — сказал Косачев.

Он заявил, что важен и региональный аспект.

"Понимая, что схватку за умы на общефедеральном уровне не выиграть, усиливается активность в регионах и даже муниципалитетах. Там и в выборные органы попасть проще, и местные СМИ чаще популярнее федеральных, и, можно сказать, иммунитет слабее. Не всегда распознают, когда в упаковку справедливой критики местных властей завернуты так сказать "импортные" идеи", — заключил Косачев.