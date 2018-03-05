Участников конфликта в Донбассе подозревают в поджоге офиса союза венгров

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости. Участники военной операции в Донбассе оказались среди задержанных по подозрению в поджоге офиса "Общества венгерской культуры Закарпатья", сообщил глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

Ранее губернатор заявил, что в организации поджога союза венгров подозревают сотрудника МГБ Приднестровья.

"С сожалением должен констатировать, что среди задержанных преступников, жителей Черкасс и Кропивницкого, которые подожгли офис "Общества венгерской культуры Закарпатья" в ночь на 27 февраля, есть и участники АТО", — написал Москаль в Facebook в понедельник.

По его словам, задержанные не являются членами политических партий или движений, а "пошли на эту провокацию, польстившись на деньги".

Госслужба Украины по ЧС 27 февраля сообщила, что в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде произошел пожар, пострадавших не было. Полиция возбудила дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В начале февраля неизвестные уже пытались поджечь это здание, бросив в него бутылку с зажигательной смесью.

Украинские полицейские в воскресенье сообщили, что задержали трех человек по подозрению в поджоге офиса союза закарпатских венгров в Ужгороде, вероятного организатора поджога — иностранца — объявили в розыск.