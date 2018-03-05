Глава иранского МИД ответил на критику в адрес ракетной программы Тегерана

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью иранской газете "Этемад" ответил на критику со стороны западных стран в адрес ракетной программы Тегерана, заявив, что эта тема поднимается лишь для того, чтобы "удовлетворить США".

"Что касается критики ракетной программы Ирана… то, когда они обращаются к резолюции 2231, то видят, что она четко запрещает испытания ракет, которые разработаны для доставки ядерного заряда. Однако сами они хорошо знают, что у Ирана нет ядерного оружия и не будет, чтобы проектировать для него ракеты", — заявил Зариф.

В то же время он отметил, что в данный момент тема иранской ракетной программы поднимается только для того, чтобы "удовлетворить США". Зариф также указал на "парадоксальность" возможности ведения переговоров с Европой по ракетам при том, что европейцы сами продают на Ближний Восток вооружение, в том числе ракеты.

Интервью иранской газете было опубликовано в день визита главы МИД Франции Жан-Ива ле Дриана в Тегеран, который ранее высказывал обеспокоенность ракетной программой Ирана, отмечая необходимость принятия мер для того, чтобы она не стала угрозой для безопасности на Ближнем Востоке.

Визит, как сообщалось ранее, будет сконцентрирован вокруг обсуждения трех ключевых тем: соглашения по иранской ядерной программе, баллистических испытаний и роли Ирана в стабилизации ситуации в регионе.

В Иране неоднократно подчеркивали, что разработка ракетной программы носит оборонительный характер и не направлена против каких-либо других стран, отмечая, что Тегеран не собирается обсуждать с кем-либо вопросы, связанные с обороной страны.