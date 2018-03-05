На Украине в феврале увеличилось число случаев нападения на репортеров

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости. За первые два месяца 2018 года зафиксированы 10 случаев применения физического насилия по отношению к журналистам, восемь из них — в феврале, говорится в сообщении Союза журналистов Украины в понедельник.

Отмечается, в основном жертвами физической агрессии становились съемочные группы телеканалов.

"Согласно мониторингу "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который Союз журналистов проводит совместно с партнерскими организациями, за первые два месяца 2018 зафиксировано 10 проявлений физической агрессии по отношению к журналистам", — говорится в сообщении союза. При этом в январе зафиксировано два случая.

Ранее украинские журналисты написали открытое письмо в адрес властей, в котором потребовали от президента Украины Петра Порошенко защитить свободу слова в стране.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко ранее заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.

В последние годы на Украине были убиты несколько журналистов. В частности, в 2014 году на юго-востоке Украины погибли фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин, оператор Первого канала Анатолий Клян.

Известный украинский журналист Олесь Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Инцидент расследуется по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста.