На Украине в феврале увеличилось число случаев нападения на репортеров

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости. За первые два месяца 2018 года зафиксированы 10 случаев применения физического насилия по отношению к журналистам, восемь из них — в феврале, говорится в сообщении Союза журналистов Украины в понедельник.
Отмечается, в основном жертвами физической агрессии становились съемочные группы телеканалов.
"Согласно мониторингу "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который Союз журналистов проводит совместно с партнерскими организациями, за первые два месяца 2018 зафиксировано 10 проявлений физической агрессии по отношению к журналистам", — говорится в сообщении союза. При этом в январе зафиксировано два случая.
Ранее украинские журналисты написали открытое письмо в адрес властей, в котором потребовали от президента Украины Петра Порошенко защитить свободу слова в стране.
В последние годы на Украине были убиты несколько журналистов. В частности, в 2014 году на юго-востоке Украины погибли фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин, оператор Первого канала Анатолий Клян.
Известный украинский журналист Олесь Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Инцидент расследуется по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста.