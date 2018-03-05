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В мире

Бурджанадзе выступила за возобновление прямого диалога с Москвой

13:0705.03.2018
(обновлено: 13:11 05.03.2018)
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© РИА Новости / Бесик ПипияЭкс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе. Архивное фотоЭкс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе. Архивное фото
© РИА Новости / Бесик Пипия

ТБИЛИСИ, 5 мар – РИА Новости. Решение грузинско-российских проблем возможно лишь начав прямой диалог с Россией на уровне лидеров двух стран, заявила бывший спикер парламента Грузии, оппозиционер Нино Бурджанадзе в интервью РИА Новости.

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Саакашвили дал совет своей партии в Грузии
Бурджанадзе была спикером грузинского парламента во времена правления страной президентом Михаилом Саакашвили. Отделившись от него, политик создала оппозиционную партию "Демократическое движение — Единая Грузия". При этом ее партия не смогла попасть в парламент по итогам выборов ни 2012, ни 2016 года. Бурджанадзе намерена бороться на президентских выборах, которые пройдут осенью 2018 года.

"Без встреч с высоким российским руководством и без прямого диалога невозможно будет решать грузино-российские проблемы", — сказала Бурджанадзе.

Нино Бурджанадзе. Архивное фото
© РИА Новости / Бесик Пипия
Бурджанадзе оценила свои шансы на осенних президентских выборах в Грузии
По ее мнению, со стороны Москвы также не делаются позитивные шаги, "которые могли бы еще больше укрепить мнение граждан Грузии относительно необходимости сотрудничать и иметь тесные контакты с Россией".

"Именно поэтому нужно, чтобы лидеры двух стран вели разговоры, но со стороны Грузии ведь никто не идет на переговоры с российскими лидерами. Поэтому люди, которые видят, что я, даже будучи в оппозиции, могу вести беседу с высокопоставленными людьми в России и тем более президентом России, конечно, надеются, что если я буду наделена широкими полномочиями и доверием народа, то смогу решить очень серьезные и важные вопросы", — добавила она.

Нино Бурджанадзе. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Имедашвили
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Бурджанадзе уверена в победе Путина на президентских выборах
По словам политика, многие люди с надеждой смотрят на ее регулярные визиты в Москву, в рамках которых она проводит неформальные встречи с представителями российского руководства. Бурджанадзе уверена, что вопрос территорий Абхазии и Южной Осетии возможно урегулировать путем прямых диалогов.

"Россию силой заставить изменить свою позицию не может не только Грузия, но и весь мир, поэтому нужно ее убедить, ей доказать и ее заинтересовать в том, что бы ее позиция была изменена",- заявила Бурджанадзе.

Читайте полный текст интервью с Нино Бурджанадзе >>

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