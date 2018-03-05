Бурджанадзе выступила за возобновление прямого диалога с Москвой

ТБИЛИСИ, 5 мар – РИА Новости. Решение грузинско-российских проблем возможно лишь начав прямой диалог с Россией на уровне лидеров двух стран, заявила бывший спикер парламента Грузии, оппозиционер Нино Бурджанадзе в интервью РИА Новости.
"Без встреч с высоким российским руководством и без прямого диалога невозможно будет решать грузино-российские проблемы", — сказала Бурджанадзе.
"Именно поэтому нужно, чтобы лидеры двух стран вели разговоры, но со стороны Грузии ведь никто не идет на переговоры с российскими лидерами. Поэтому люди, которые видят, что я, даже будучи в оппозиции, могу вести беседу с высокопоставленными людьми в России и тем более президентом России, конечно, надеются, что если я буду наделена широкими полномочиями и доверием народа, то смогу решить очень серьезные и важные вопросы", — добавила она.
"Россию силой заставить изменить свою позицию не может не только Грузия, но и весь мир, поэтому нужно ее убедить, ей доказать и ее заинтересовать в том, что бы ее позиция была изменена",- заявила Бурджанадзе.