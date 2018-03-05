США продолжат "разыгрывать карту" о российской угрозе, заявил Рябков

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США намерены и далее "разыгрывать карту" о российской угрозе, причем не только в киберпространстве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"По здравой логике, если у вас есть серьезные основания подозревать или тем более обвинять в чем-то российскую сторону, вы должны в качестве первого шага включиться в нормальный процесс по линии исполнительных структур, выяснить, в чем состоит проблема… Между тем американская сторона придерживается противоположного подхода", — сказал Рябков.

По его словам Вашингтон по разным причинам, в том числе с целью вмешательства в дела РФ, предпочитает "и далее накручивать тезис о том, что Россия в киберпространстве осуществляет эти атаки, ведет враждебную деятельность".

"Однако российскую карту, я думаю, разыгрывать будут не только на этом направлении, но и по ряду других аспектов текущей американской повестки дня", — добавил замглавы МИД РФ.