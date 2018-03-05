МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Вашингтон искусственно раздул настоящую истерику по поводу якобы кибервмешательства РФ в выборы США, заявил в понедельник замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Американцы судят по себе, когда уже почти два года пытаются обвинить Россию во вмешательстве в выборные процессы в США с помощью так называемых кибервзломов и через социальные сети. В Вашингтоне вокруг этого искусственно раздута настоящая истерика, в обоснование которой однако не приводится ни одного реального доказательства", — сказал Рябков.