"Движение 5 звезд" на парламентских выборах в Италии набрало более 32%

Житель Рима на одном из избирательных участков города изучает список партий, выдвинувших кандидатуры будущих депутатов и сенаторов на парламентских выборов в Италии

Житель Рима на одном из избирательных участков города изучает список партий, выдвинувших кандидатуры будущих депутатов и сенаторов на парламентских выборов в Италии

РИМ, 5 мар — РИА Новости, Александр Логунов. МВД Италии после обработки 90% бюллетеней по выборам в нижнюю палату парламента подтверждает исторический результат, достигнутый на воскресном голосовании "Движением 5 звезд" и "Лигой".

Как сообщает в понедельник утром министерство, полученные с 56 тысяч из 61 тысячи участков данные говорят о лидерстве правоцентристской коалиции, набирающей 37% голосов. В рамках нее "Лига" на 4% опережает союзников по блоку из "Вперед, Италия" (17,9% и 13,8% голосов соответственно). Рост популярности "Лиги" по сравнению с предыдущими парламентскими выборами 2013 года оставил почти 14%.

Антисистемное "Движение 5 звезд" на выборах в палату депутатов лидирует как отдельная политическая сила, набирая 32,2%. По итогам выборов 2013 года результат "Д5З" составлял 25,5%.

Данные по выборам в палату депутатов повторяют сценарий, складывающийся в верхней палате итальянского парламента — сенате. "Движение 5 звезд" по итогам обработки 90% бюллетеней получает там более 31,5% голосов. Лидером по числу полученных голосов остается объединенная коалиция правоцентристских сил, которая сейчас набирает на выборах в сенат почти 37,5% голосов.