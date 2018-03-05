БРЮССЕЛЬ, 5 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе, которая состоится во вторник и будет посвящена европейской политике безопасности и обороны, не планируют обсуждение новых российских вооружений, сообщил журналистам на условиях анонимности высокопоставленный чиновник ЕС.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.

"Этот вопрос не входит в повестку заседания Совета ЕС по иностранным делам", — сказал журналистам чиновник. При этом он не исключил, что тема новых российских вооружений может быть поднята министрами в ходе дискуссий.

