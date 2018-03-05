США считают Россию угрозой глобальному доминированию, заявил Рябков

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Вашингтон считает Москву угрозой собственному глобальному доминированию и не прочь раздуть в России хаос, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"То же самое отдельные горячие головы в США, судя по всему, не прочь проделать и с Россией, считая нас основной угрозой своему глобальному доминированию. Это они прописали по сути дела открытым текстом в недавно обновленных, ключевых доктринах национальной безопасности — оборонной и ядерной", — добавил замглавы российского МИД.