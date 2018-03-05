В Закарпатье установили личность организатора поджога офиса союза венгров

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости. Сотрудника министерства госбезопасности непризнанной (МГБ) Приднестровской Молдавской республики подозревают в организации поджога офиса "Общества венгерской культуры Закарпатья", заявил глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

"Личность организатора установлена — это житель Приднестровья, который сразу после преступления сбежал домой. По нашей информации, он сотрудник МГБ (министерства госбезопасности) Приднестровья", — сообщил он на своей странице в Facebook в понедельник.

Губернатор отметил, что, учитывая статус Приднестровья, организатор недосягаем для украинского правосудия.

Госслужба Украины по ЧС 27 февраля сообщила, что в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде произошел пожар, пострадавших не было. Полиция возбудила дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В начале февраля неизвестные уже пытались поджечь это здание, бросив в него бутылку с зажигательной смесью.

Украинские полицейские в воскресенье сообщили, что задержали трех человек по подозрению в поджоге офиса союза закарпатских венгров в Ужгороде, вероятного организатора поджога — иностранца — объявили в розыск.