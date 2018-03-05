Меркель рассказала, когда начнется работа по созданию правительства ФРГ

БЕРЛИН, 5 мар — РИА Новости. Совместная работа по созданию правительства Германии начнется "через пару дней", заявила журналистам действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель перед заседанием президиума Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине.

Немецкие социал-демократы согласились создать новое правительство Германии вместе с альянсом ХДС/ХСС во главе с Меркель, заявили ранее в штаб-квартире СДПГ, представляя итоги внутрипартийного вотума. За вхождение в "большую коалицию" высказались 66% опрошенных.

"Я приветствую результаты вотума членов Социал-демократической партии Германии. Я написала об этом вчера в Twitter. Считаю, что таким образом заложена хорошая основа для совместной работы в правительстве. Правильно и важно, что она начнется через пару дней", — сказала Меркель.