Жительница Баку двадцать лет бесплатно кормит одиноких стариков

БАКУ, 5 мар — РИА Новости. Глава Гуманитарной ассоциации еврейских женщин Азербайджана (ГАЕЖА) Лариса Рейхрудель уже много лет подряд три раза в неделю кормит около 50 пожилых людей. Кафе, куда приходят нуждающиеся расположено в небольшом подвальном помещении, в старом бакинском доме неподалеку от Зимнего парка, сообщает Sputnik Азербайджан.

По словам Ларисы, все началось еще в 1996 году, когда она была избрана президентом Женской еврейской организации, впоследствии переименованной в ГАЕЖА. Хотя волонтерской деятельностью Рейхрудель начала заниматься значительно раньше, но именно с 1996 года она приняла официальный характер. Лариса стала работать с детскими домами, создала хоспис на дому, организовала благотворительные обеды для пожилых, арендуя помещения в ресторанах.

Настойчивость Рейхрудель привела к тому, что она научилась находить источники финансирования и кормила бездомных и одиноких людей вне зависимости от религиозной и национальной принадлежности. Но изначально у женщины не было помещения, куда бы люди могли приходить.

Глава ГАЕЖА несколько лет подряд ежемесячно отправляла письма в различные государственные структуры. В итоге в 2004 году ассоциации выделили необходимое помещение. С тех пор одиноких пожилых людей стали кормить в новой столовой три раза в неделю.

По словам волонтера, в последние годы ей стали помогать азербайджанские женщины. Так частная офтальмологическая клиника направили своих врачей, которые совершенно бесплатно обследовали и прооперировали нуждающихся.

"У людей есть чувство ответственности. То есть, мы стараемся возродить старые тагиевские традиции", — отметила Рейхрудель.

Сегодня в столовую приходят в основном одинокие женщины, старше 65 лет. Рейхрудель верит им на слово и не проверяет документы. Поскольку даже наличие жилья не может быть основанием, чтобы отказать нуждающемуся. Единственное требование, предъявляемое к посетителям, — регулярность. Иначе волонтеры начинают беспокоиться, не случилось ли что-то с их подопечными.

В последнее время в столовой наблюдается снижение посещаемости до 30 человек, и поэтому пришлось набирать новых людей. Некоторые старики стали выборочно относиться к еде или приходить только в праздничные дни. Например, под Новый год в столовую пришли все.

Друзья и знакомые Рейхрудель всегда помогают ей, зная о деле всей ее жизни. Поэтому в столовой постоянно есть продукты и даже остается лишнее, чтобы помочь католическому приюту. У Ларисы даже получилось припасти небольшие подарки для подопечных, посещающих благотворительную столовую, чтобы вручить их им в Новруз.

Еды здесь хватает всегда. Некоторые пожилые люди приходят в столовую с самых окраин столицы и приносят с собой контейнер для еды, чтобы взять немного домой.

Глава ГАЕЖА не делает различий по национальному признаку и вероисповеданию. По ее словам, в иудаизме и исламе человек должен отдавать десятую часть своего дохода нуждающимся. Так она и поступает, "заразив" своей благотворительностью членов своей семьи, которые помогают ей заботиться об одиноких стариках.

Все новости Азербайджана читайте на сайте Sputnik Азербайджан >>