В Госдуме прокомментировали шествие радикалов во Львове

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Цивилизованные страны должны воспринимать факельное шествие радикалов во Львове под антипольскими лозунгами как сигнал о необходимости объединиться в борьбе с возрождением нацизма, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее сообщалось, что вечером 4 марта по центральным улицам Львова прошло факельное шествие активистов праворадикальных организаций, приуроченное ко дню гибели главнокомандующего "Украинской повстанческой армии"* (УПА*) Романа Шухевича 5 марта 1950 года в бою с сотрудниками советских спецслужб.

"Факельное шествие националистов во Львове под антипольскими лозунгами — это очередное предупреждение всей Европе и миру, которое цивилизованные страны должны воспринимать как сигнал к необходимости усиления совместного противодействия возрождению нацизма и фашизма", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Политик отметил, что в РФ глубоко чтят память жертв фашизма вне зависимости от национальной принадлежности. Он также напомнил, что в России любые проявления и пропаганда нацизма и фашизма подлежат уголовному наказанию.

"Польский народ на себе в полной мере испытал все ужасы фашизма, в том числе садистскую жестокость бандеровцев по отношению к мирным жителям Польши, женщинам, детям, старикам. Законодательное решение польского парламента о введении уголовной ответственности за пропаганду украинского национализма отражает мнение граждан Польши, не желающих повторения трагедии Второй Мировой войны и протестующих против возрождения нацизма в соседней Украине", — считает Железняк.

Депутат подчеркнул, что ситуация на Украине демонстрирует Западу преступную сущность нынешнего киевского режима, не способного сделать страну достойным членом мирового сообщества.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА*), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

* Организация, запрещенная на территории России