Сильный смог накрыл Варшаву, Краков и другие регионы Польши

ВАРШАВА, 5 мар – РИА Новости. Сильный смог накрыл Варшаву, Краков и другие регионы Польши, наиболее угрожающая ситуация наблюдается в Силезском, Малопольском и Мазовецком воеводствах, сообщают метеорологи и сервисы по наблюдению за качеством воздуха.

На улицах Варшавы отчетливо ощущается запах гари. Усугубляет ситуацию отсутствие ветра. Некоторые люди предпочитают передвигаться по улицам в масках.

Самая высокая концентрация частиц пыли PM10 утром наблюдается в Рыбнике (249 мкг/м3) и Кракове (205 мкг/м3).

Концентрация пыли PM2,5 в Кракове составляет 127,74 мкг/м3, в Люблине — 159 мкг/м3, в Варшаве на улице Маршалковской — 128,84 мкг/м3.

Проблема смога обостряется в Польше с наступлением холодов, так как многие частные дома в стране отапливаются углем. На угле также работают многие электростанции.

В Польше считается хорошим качество воздуха, когда концентрация пыли PM10 составляет менее 60 мкг/м3, а PM — менее 36 мкг/м3.

Недавно Суд ЕС в Люксембурге установил нарушение европейского права со стороны Польши, которая много лет допускает превышение содержания в воздухе вредных веществ.

В ответ на это правительство Польши приняло программу борьбы со смогом и загрязнением воздуха.