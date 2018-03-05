ВАРШАВА, 5 мар – РИА Новости. Сильный смог накрыл Варшаву, Краков и другие регионы Польши, наиболее угрожающая ситуация наблюдается в Силезском, Малопольском и Мазовецком воеводствах, сообщают метеорологи и сервисы по наблюдению за качеством воздуха.
На улицах Варшавы отчетливо ощущается запах гари. Усугубляет ситуацию отсутствие ветра. Некоторые люди предпочитают передвигаться по улицам в масках.
One of these days. Don’t breathe too much if you can… #wroclaw #smog pic.twitter.com/PS4nE8iiOY— Bartosz Zajaczkowski (@zajaczkowski) 5 марта 2018 г.
Самая высокая концентрация частиц пыли PM10 утром наблюдается в Рыбнике (249 мкг/м3) и Кракове (205 мкг/м3).
Концентрация пыли PM2,5 в Кракове составляет 127,74 мкг/м3, в Люблине — 159 мкг/м3, в Варшаве на улице Маршалковской — 128,84 мкг/м3.
В Польше считается хорошим качество воздуха, когда концентрация пыли PM10 составляет менее 60 мкг/м3, а PM — менее 36 мкг/м3.
Недавно Суд ЕС в Люксембурге установил нарушение европейского права со стороны Польши, которая много лет допускает превышение содержания в воздухе вредных веществ.
В ответ на это правительство Польши приняло программу борьбы со смогом и загрязнением воздуха.