ВВС НАТО четыре раза за неделю сопроводили самолеты ВКС РФ, заявили в Литве

Истребитель ВВС США на авиабазе в Литве. Архивное фото

Истребитель ВВС США на авиабазе в Литве. Архивное фото

ВИЛЬНЮС, 5 мар — РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, четыре раза за неделю поднимались в небо над Балтикой для сопровождения самолетов РФ, заявило в понедельник Минобороны Литвы.

Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

"С 26 февраля по 4 марта истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, четыре раза поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем для сопровождения российских самолетов", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии с января выполняет датский контингент ВВС в составе четырех истребителей F-16 Fighting Falcon.

