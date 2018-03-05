Санкции ООН в отношении КНДР не коснутся студентов, заявила Васильева

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Резолюция СБ ООН в отношении КНДР не затрагивает напрямую сферу образования и студентов, поэтому рестрикции на них не отразятся, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева в интервью РИА Новости.

"Насколько мне известно, текст резолюции не содержит пунктов, затрагивающих напрямую образовательную повестку в целом и студентов в частности. Мы исходим из того, что принимаемые рестрикции в отношении КНДР не должны отражаться на гуманитарной составляющей российского-корейского сотрудничества", — сказала Васильева.

По ее словам, в текущем учебном году на обучение в российские вузы принято 55 граждан Северной Кореи, из них 30 — за счет российского бюджета. Всего же на данный момент обучается 83 человека, при этом большинство из них проходят обучение в Дальневосточном федеральном университете.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, подготовленная США резолюция получила номер 2379. Резолюция, помимо прочего, предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов "немедленно, но не позднее чем до конца 2019 года".

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