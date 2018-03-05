В Афганистане в ходе авиаударов уничтожили более 40 боевиков

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Силы Афганистана ликвидировали по меньшей мере 42 боевика в ходе авиаударов, нанесенных за последние сутки в ряде провинций страны, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление министерства обороны.
Как сообщает телеканал, в ходе авианалетов были уничтожены две базы, а также транспортные средства и оружие боевиков.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*.
*Террористическая организация, запрещена в России