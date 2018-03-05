Эксперт рассказал о тенденциях в Европе, отразившихся на выборах в Италии

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Итоги парламентских выборов в Италии подтвердили тенденции, зафиксированные в Европе в последние годы, — это крайняя раздробленность политического ландшафта, проседание традиционных партий и раздражение населения истеблишментом, считает российский политолог, главред журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.
"С большим отрывом крупнейшей партией стало "Движение 5 звезд", популистская и до сих пор остававшаяся скандальной партия, созданная бывшим комиком Беппе Грилло… До недавнего времени она позиционировала себя как совершеннейший enfant terrible, осыпала проклятиями и оскорблениями весь политический истеблишмент и отказывалась даже обсуждать работу в правительстве. Чисто протестная сила, которая апеллировала к усталости избирателей от бесконечной чехарды одних и тех же сил и лиц", — отметил Лукьянов в комментарии, опубликованном на сайте журнала "Россия в глобальной политике".
По его прогнозу, наиболее вероятный состав нового правительства — воссоздание коалиции, которая с небольшими вариациями существовала в годы премьерства Сильвио Берлускони ("Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии").
При этом выборы в Италии, какое бы правительство по их итогам ни было создано, подтвердили тенденции, зафиксированные на других выборах в Европе в последние годы, считает политолог.
"Ландшафт крайне раздроблен. Традиционные партии, особенно левые, проседают. Раздражение населения истеблишментом очень велико, и оно растет (в совокупности за разные варианты протестных сил проголосовала половина итальянцев). Евроскептицизм носит теперь весьма конкретный характер — его ядром служит вопрос миграции, и его значимость не снижается, а наоборот", — отметил Лукьянов.
"Общая динамика настроений для Евросоюза пугающая", — констатировал он.
Он обратил также внимание на "поразительное" возвращение в большую политику бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони, лидера партии "Вперед, Италия".
Из данных МВД по итогам обработки 65% бюллетеней следует, что правоцентристская коалиция набирает 37,42% на выборах в верхнюю палату итальянского парламента — из входящих в коалицию партий "Лига" получает 18,3%, "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони — 14,20%.
Партия "Движение 5 звезд" набирает 30,97% — это лучший результат, который смогла получить отдельная партия.
Левоцентристская коалиция во главе с правящей Демократической партией получает 23,85%.
На выборах в нижнюю палату парламента — палату депутатов — обработаны 45% бюллетеней: у правоцентристов — 36,94% ("Лига" — 18,8%, "Вперед Италия" — 13,39%), у "Движения 5 звезд" — 30,65%, у левоцентристов — 24,39% (Демпартия — 19,97%).