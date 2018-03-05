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Эксперт рассказал о тенденциях в Европе, отразившихся на выборах в Италии

Сюжет:
Выборы в Италии (23)
09:2005.03.2018
(обновлено: 10:03 05.03.2018)
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© РИА Новости / Данило Гарсиа ди МеоПерейти в фотобанкНа одном из избирательных участков Рима во время парламентских выборов в Италии. 4 марта 2018На одном из избирательных участков Рима во время парламентских выборов в Италии. 4 марта 2018
© РИА Новости / Данило Гарсиа ди Мео
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Итоги парламентских выборов в Италии подтвердили тенденции, зафиксированные в Европе в последние годы, — это крайняя раздробленность политического ландшафта, проседание традиционных партий и раздражение населения истеблишментом, считает российский политолог, главред журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

Избиратели голосуют на избирательном участке Рима во время парламентских выборов в Италии.05.03.18
© РИА Новости / Данило Гарсиа ди Мео
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Правоцентристы вышли в лидеры парламентских выборов в Италии

"С большим отрывом крупнейшей партией стало "Движение 5 звезд", популистская и до сих пор остававшаяся скандальной партия, созданная бывшим комиком Беппе Грилло… До недавнего времени она позиционировала себя как совершеннейший enfant terrible, осыпала проклятиями и оскорблениями весь политический истеблишмент и отказывалась даже обсуждать работу в правительстве. Чисто протестная сила, которая апеллировала к усталости избирателей от бесконечной чехарды одних и тех же сил и лиц", — отметил Лукьянов в комментарии, опубликованном на сайте журнала "Россия в глобальной политике".

По его прогнозу, наиболее вероятный состав нового правительства — воссоздание коалиции, которая с небольшими вариациями существовала в годы премьерства Сильвио Берлускони ("Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии").

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Косачев сравнил выборы в Италии с избранием Трампа на пост президента США
"Левоцентристы из Демократической партии под руководством Маттео Ренци (правящая партия сейчас) явно отстают и точно не будут первой политической силой. Вновь сформировать правительство они смогут только в том случае, если в Италии решат создать по немецкому примеру "Большую коалицию"… В Италии это будет означать альянс Ренци-Берлускони, что не исключено, но будет очень сложно и хрупко", — говорит главред "России в большой политике".

При этом выборы в Италии, какое бы правительство по их итогам ни было создано, подтвердили тенденции, зафиксированные на других выборах в Европе в последние годы, считает политолог.

"Ландшафт крайне раздроблен. Традиционные партии, особенно левые, проседают. Раздражение населения истеблишментом очень велико, и оно растет (в совокупности за разные варианты протестных сил проголосовала половина итальянцев). Евроскептицизм носит теперь весьма конкретный характер — его ядром служит вопрос миграции, и его значимость не снижается, а наоборот", — отметил Лукьянов.

"Общая динамика настроений для Евросоюза пугающая", — констатировал он.

Он обратил также внимание на "поразительное" возвращение в большую политику бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони, лидера партии "Вперед, Италия".

Подсчет голосов на избирательном участке в Риме в ходе парламентских выборов в Италии. Архивное фото
© AP Photo / Gregorio Borgia
В МВД Италии рассказали об отставании партии Берлускони от "Лиги"
"Сам Берлускони не может участвовать в кабинете (запрет на политическую деятельность до 2019 года), но не скрывает, что намерен быть главным разводящим. После унизительных судебных разбирательств, смехотворных исправительных работ в доме для престарелых дам (это для человека с репутацией неуемного ловеласа!) казалось, что его звезда окончательно закатилась. Но он настоящий политический Феникс", — отметил Лукьянов.

Из данных МВД по итогам обработки 65% бюллетеней следует, что правоцентристская коалиция набирает 37,42% на выборах в верхнюю палату итальянского парламента — из входящих в коалицию партий "Лига" получает 18,3%, "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони — 14,20%.

Партия "Движение 5 звезд" набирает 30,97% — это лучший результат, который смогла получить отдельная партия.

Левоцентристская коалиция во главе с правящей Демократической партией получает 23,85%.

На выборах в нижнюю палату парламента — палату депутатов — обработаны 45% бюллетеней: у правоцентристов — 36,94% ("Лига" — 18,8%, "Вперед Италия" — 13,39%), у "Движения 5 звезд" — 30,65%, у левоцентристов — 24,39% (Демпартия — 19,97%).

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