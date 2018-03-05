Лавров отметил развитие сотрудничества с южно-африканскими странами

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Политические контакты с югом Африки динамично развиваются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров накануне своего визита в пять стран к югу от Сахары.

В понедельник начинается визит Лаврова в Анголу, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эфиопию.

"Особенно динамично продвигаются политические контакты. Мы плотно взаимодействуем с ЮАР – нашим стратегическим партнером, членом БРИКС. Президенты двух государств регулярно встречаются "на полях" саммитов "пятерки", на других многосторонних площадках", — отметил Лавров в интервью журналу "Hommes d"Afrique".

В качестве примеров активных контактов между Россией и африканскими странами Лавров привел официальный визит в Россию президента Гвинеи, председателя Африканского союза Альфа Конде в прошлом году, а также визит заместителя председателя правительства РФ Юрия Трутнева в Анголу, Намибию и ЮАР.

"Активно развиваются связи по линии парламентов. В работе прошедшей в октябре прошлого года в Санкт-Петербурге 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза приняли участие представительные делегации законодательных органов многих африканских стран… Расширяется взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами… На регулярной основе проходят межмидовские консультации. Тесные контакты поддерживаются в рамках ООН. С удовлетворением констатирую, что большинство африканских стран заинтересованы в укреплении политдиалога с Россией, в плотной координации подходов к ключевым проблемам современности", — отметил глава МИД РФ.

Он напомнил также об углублении гуманитарных связей: в частности, в Замбии, Конго, Танзании, Эфиопии плодотворно работают Российские центры науки и культуры, на базе которых проводятся семинары, конференции, методические занятия по повышению квалификации национальных русистов, фестивали русского языка, круглые столы, открытые уроки. А также о такой традиционной сфере сотрудничества, как подготовка национальных кадров.

"Ежегодно правительство Российской Федерации за счет средств бюджета выделяет государствам Африки стипендии на обучение в российских вузах. Только в 2017 году по стипендиям мы приняли свыше 1800 африканских студентов. Всего в настоящее время в России учится 15 тысяч африканцев, из которых около 4 тысячи – на бюджетной основе", — отметил Лавров.