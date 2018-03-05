Россия надеется на поддержку Латинской Америкой заявки на проведение ЭКСПО

МОНТЕВИДЕО, 5 мар – РИА Новости, Олег Вязьмитинов. Минпромторг России рассчитывает на поддержку со стороны латиноамериканских государств в конкурсе на право проведения всемирной универсальной выставки ЭКСПО в 2025 году, сообщил РИА Новости заместитель российского министра промышленности и торговли Георгий Каламанов.

В начале марта делегация Минпромторга во главе с Каламановым посетила Чили, Аргентину и Уругвай. В ходе поездки обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также была представлена кандидатура Екатеринбурга в конкурсе на право проведения ЭКСПО-2025. Подведение итогов конкурса ожидается в ноябре.

"Надеемся на позитивные результаты голосования в ноябре, надеемся на выбор именно России как страны проведения всемирной выставки. Полагаем, что наши латиноамериканские коллеги нас в этих вопросах также поддержат", — сказал чиновник.

Россия в мае 2017 года подала заявку на проведение World Expo 2025 в Екатеринбурге. Мероприятие пройдет со 2 мая по 2 ноября. Затраты России на проведение World Expo 2025 в случае победы в конкурсе могут составить около 100 миллиардов рублей. Территория будущей выставки в Екатеринбурге, где будет построен Smart City, "город будущего", составит 555 гектаров.

Помимо Екатеринбурга, на проведение ЭКСПО-2025 претендуют Осака (Япония) и Баку. Франция ранее отозвала заявку.