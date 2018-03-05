В Пекине открылась сессия высшего законодательного органа Китая

ПЕКИН, 5 мар — РИА Новости. Первая сессия высшего законодательного органа КНР — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва открылась в Доме народных собраний в Пекине утром в понедельник.

Ежегодная сессия ВСНП по традиции открывается выступлением премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, который зачитает перед съехавшимися со всей страны делегатами доклад по итогам работы китайского правительства в 2017 году, а также обозначит основные задачи для государства на 2018 год.

ВСНП этого года по ряду параметров отличается от тех, что проходили ранее. Сессия ВСНП завершится лишь 20 марта, продлившись на 5 дней дольше обычного из-за довольно напряженной повестки. Порядка 3 тысяч депутатов со всех концов страны должны будут в течение этих 15 дней рассмотреть и принять важнейшие предложения и решения, которые определят развитие Китая на ближайшие пять лет, избрать руководство страны, а также проголосовать по внесению важных поправок в Конституцию.

Депутаты китайского парламента заслушают план социально-экономического развития страны на 2018 год, доклад о выполнении центральных и местных бюджетов за 2017 год, план бюджета на 2018 год, военный бюджет на 2018 год. Помимо этого, в ходе сессии пройдет рассмотрение доклада о работе Постоянного комитета ВСНП, доклада о работе Верховной народной прокуратуры, Верховного народного суда и других вопросов социально-экономического развития Китая.

Официальный представитель ВСНП Чжан Есуй сообщил на пресс-конференции в воскресенье, что депутаты ВСНП 11 марта проголосуют за поправки к конституции, одна из которых предполагает снятие ограничений на срок пребывания на посту председателя КНР. В настоящий момент основной закон страны предусматривает, что лидер Китая не может находиться на посту более двух пятилетних сроков подряд.

Наиболее важными днями для ВСНП этого года станут 17, 18 и 19 марта, когда будут избраны и назначены руководители государственных ведомств Китая, в том числе председатель КНР и премьер Госсовета. После назначения руководителей будет проходить церемония конституционной присяги, впервые в ходе сессии ВСНП с момента принятия такой практики.

Сессия ВСНП закроется 20 марта традиционной пресс-конференцией премьера Госсовета КНР.