В Италии прокомментировали предварительный результат парламентских выборов

На одном из избирательных участков Рима во время парламентских выборов в Италии. 4 марта 2018

На одном из избирательных участков Рима во время парламентских выборов в Италии. 4 марта 2018

МИЛАН, 5 мар — РИА Новости. Итальянская партия "Лига" считает историческим предварительный результат на парламентских выборах в Италии, заявил замсекретаря партии Джанкарло Джорджетти.

"Это огромное удовлетворение для "Лиги" и для Сальвини. Это исторические результаты, мы начинали с 4%. Сейчас нам дают 16-17%, возможно, больше. Естественно, мы сейчас поговорим с нашими союзниками, у нас уже есть идеи, что делать, и мы со спокойствием смотрим в будущее", — сказал он журналистам.

Правоцентристская коалиция лидирует на выборах в парламент Италии, набирая от 33% до 36% голосов, свидетельствует первые exit poll.

Лидер "Лиги" Маттео Сальвини ранее предупреждал, что если его партия получит хоть на один голос больше, чем союзники из "Вперед, Италии", то кресло премьера принадлежит ему.

Exit poll, заказанный вещательной компанией Sky Italia, говорит о преимуществе "Лиги" над "Вперед, Италия" в 0,5% (14% и 14,5%). Таким образом, "Лига" впервые в истории может опередить своих союзников.

По данным телекомпании Rai, по итогам голосования в верхнюю палату — сенат — "Лига" опережает "Вперед, Италия" более чем на 1,5% (15,9% против 14,2%).