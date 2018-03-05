В Италии прокомментировали предварительный результат парламентских выборов

МИЛАН, 5 мар — РИА Новости. Итальянская партия "Лига" считает историческим предварительный результат на парламентских выборах в Италии, заявил замсекретаря партии Джанкарло Джорджетти.
Правоцентристская коалиция лидирует на выборах в парламент Италии, набирая от 33% до 36% голосов, свидетельствует первые exit poll.
Лидер "Лиги" Маттео Сальвини ранее предупреждал, что если его партия получит хоть на один голос больше, чем союзники из "Вперед, Италии", то кресло премьера принадлежит ему.
Exit poll, заказанный вещательной компанией Sky Italia, говорит о преимуществе "Лиги" над "Вперед, Италия" в 0,5% (14% и 14,5%). Таким образом, "Лига" впервые в истории может опередить своих союзников.
По данным телекомпании Rai, по итогам голосования в верхнюю палату — сенат — "Лига" опережает "Вперед, Италия" более чем на 1,5% (15,9% против 14,2%).