Стали известны первые результаты выборов в парламент Белграда

БЕЛГРАД, 5 мар – РИА Новости. Движение президента Сербии Александра Вучича выигрывает выборы в скупщину (представительный орган власти) Белграда, сообщила городской избирком по данным подсчета бюллетеней с 18,6% участков.

Избирком отметил, что серьезных нарушений в ходе предвыборной тишины и голосования не зафиксировано.

"Больше всего поддержки получило движение "Александр Вучич – потому что любим Белград", за которое проголосовали 46,26% избирателей. Порог преодолели еще три движения – "(бывший градоначальник) Драган Джилас – Белград решает, люди побеждают" с 18,09%, "(спортсмен, глава одного из городских районов) Александр Шапич – градоначальник" с 8,25% и "(первый вице-премьер и глава МИД) Ивица Дачич – Драган Маркович Палма" с 6,35% голосов", — сообщил избирком.

Вучич со сторонниками уже заявили о своей победе и отметили ее фейерверком, не дожидаясь окончательных результатов.

"Мы приложим все усилия, чтобы были осуществлены наши проекты: метро, новые квартиры, (застройка офисно-жилым комплексом набережной реки Савы в центре города) "Белград на воде", — заявил президент Сербии в избирательном штабе.

Согласно сербскому законодательству, после провозглашения окончательных результатов в течение 15 дней будет формироваться новый созыв городской скупщины, затем у депутатов будет еще 30 дней, чтобы выбрать из своих рядов нового градоначальника Белграда.