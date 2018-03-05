В Италии депутат рассказал о соотношении сил в парламенте после выборов

Подсчет голосов на избирательном участке в ходе парламентских выборов в Италии. Архивное фото

Подсчет голосов на избирательном участке в ходе парламентских выборов в Италии. Архивное фото

РИМ, 5 мар — РИА Новости. "Движение 5 звезд", лидером которого является бывший итальянский комик Беппе Грилло, станет основой нового парламента Италии, заявил журналистам член Палаты депутатов Италии от Д5З Альфонсо Бонафеде.

"Главное, что избиратели выразили доверие Д5З и она станет столпом новой легислатуры", — сказал он.

Правоцентристская коалиция лидирует на выборах в парламент Италии, набирая от 33 до 36% голосов, свидетельствуют первые данные exit poll, заказанного государственной телерадиокомпанией Rai. На втором месте после коалиции партий "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии" идет "Движение 5 звезд", за которое проголосовали в среднем от 29,5 до 32,5% итальянцев.

По данным МВД страны, явка на парламентских выборах в Италии по состоянию на 23.00 (01.00 мск), когда закрылись избирательные участки, составила 73,03%, сообщает МВД страны.

На избирательные участки в Италии в воскресенье были приглашены более 46 миллионов граждан, которым предстояло определить новый состав обеих палат национального парламента.