Правоцентристская коалиция лидирует на выборах в Италии

РИМ, 5 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Правоцентристская коалиция лидирует на выборах в парламент Италии, набирая от 33 до 36% голосов, свидетельствуют первые данные exit poll, заказанного государственной телерадиокомпанией Rai.

На втором месте после коалиции партий "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии" идет "Движение 5 звезд", за которое проголосовали в среднем от 29,5 до 32,5% итальянцев.

С отрывом за ними следует левоцентристская Демократическая партия Маттео Ренци (20,5 —22,5%).

В свою очередь, данные опросов, заказанных компанией Mediaset, также говорят о лидерстве правоцентристов, набирающих от 32,5 до 36,5%. "Д5З" набирает от 29-33%.

Демпартия, по данным опроса, заказанного Mediaset, получает от 17,5 до 21,%%.

Таким образом, первые опубликованные данные говорят о том, что однозначным победителем нельзя назвать ни одну из политических сил. Как и предполагали опросы, проведенные за две недели до голосования, полученные результаты итальянских партий и блоков недостаточны для преодоления 40-процентного барьера, за которым может последовать получение права на формирование нового кабинета министров.

Пока остается неясным, какая из партий получила больше голосов в рамках лидирующей правоцентристской коалиции. "Вперед, Италия" и "Лига" Маттео Сальвини, соглаcно exit poll Rai, получают одинаковый результат 13-16%.

Лидер "Лиги" ранее предупреждал, что если его партия получит хоть на один голос больше, чем союзники из "Вперед, Италии", то кресло премьера принадлежит ему.

При этом exit poll, заказанный вещательной компании Sky Italia, говорит о преимуществе "Лиги" над "Вперед, Италия" в 0,5% (14% и 14,5%). Таким образом, "Лига" впервые в истории может опередить своих союзников.