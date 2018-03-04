Оголившаяся перед Берлускони активистка представилась журналисткой

Активистка Femen на столе перед лидером правящей партии Forza Italia Сильвио Берлускони на избирательном участке в Милане. 4 марта 2018

Активистка Femen на столе перед лидером правящей партии Forza Italia Сильвио Берлускони на избирательном участке в Милане. 4 марта 2018

РИМ, 4 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Французская активистка движения Femen, в голом виде пытавшаяся помешать проголосовать экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони, попала на избирательный участок под видом журналистки, сообщает издание Il Tempo.

Женщина с оголенной грудью пыталась приблизиться к известному политику, когда он подошел к урне с заполненным бюллетенем. Она внезапно разделась и вскочила на нее, выкрикивая "Берлускони, твое время истекло!". На прошлых парламентских выборах, состоявшихся в Италии в феврале 2013 года, на этом же избирательном участке во время голосования с Берлускони произошел аналогичный инцидент, когда его атаковали три полуголых активистки Femen.

По сообщению местных СМИ, в воскресенье Берлускони стал объектом внимания 30-летней француженки иранского или алжирского происхождения. В ее отношении заведено дело о вмешательстве в работу избирательного участка, непристойном поведении и сопротивлении правоохранителям. Вечером ее должны выдворить во Францию.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Активистка Femen атаковала Берлускони на избирательном участке в Милане

В январе украинская активистка движения Femen набросилась на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке в Праге во время президентских выборов. Нападавшую быстро задержала охрана президента. После инцидента он заявил, что для него большая честь быть атакованным активисткой Femen.

На избирательные участки в Италии в воскресенье приглашены более 46 миллионов граждан, которым предстоит определить новых состав обеих палат национального парламента. Правом избрать членов Палаты депутатов обладают 46,6 миллиона человек, достигших 18-летнего возраста. В случае с Сенатом возрастной ценз составляет 25 лет, поэтому избирать членов верхней палаты парламента могут 42,8 миллиона граждан. Избирательные участки на Апеннинах закроются в 23.00 (01.00 мск).