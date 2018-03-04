На севере Израиля водитель джипа сбил трех военных

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар — РИА Новости. Израильский военнослужащий ответным огнем обезвредил водителя джипа, который сбил его и еще двух солдат в городе Акко на севере страны, сообщила полиции.

Автомобилист, чьи действия, возможно, носили преднамеренный характер, таранил пешеходов в двух различных районах города с небольшим временным интервалом.

"Гражданский джип совершил наезды на военнослужащего пограничной охраны и еще двух солдат. Один из них открыл огонь по джипу… Подозреваемый обезврежен и серьезно ранен", — сообщили полицейские.

Все трое силовиков госпитализированы с легкими ранениями.

Полиция расследует происшествие и пока не говорит, кем был автомобилист и можно ли считать его действия терактом.