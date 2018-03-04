БЕРЛИН, 4 мар — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель приветствовала решение немецкой Социал-демократической партии Германии (СДПГ) войти в новое правительство ФРГ, говорится на официальной странице Христианско-демократического союза (ХДС) в соцсети Twitter.

​Немецкие социал-демократы согласились создать новое правительство Германии вместе с альянсом ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель, заявили ранее в штаб-квартире СДПГ, представляя итоги внутрипартийного вотума. За вхождение в "большую коалицию" высказались 66% опрошенных.

"Я поздравляю СДПГ с этим четким результатом и рада дальнейшему сотрудничеству во благо нашей страны", — заявила Меркель.

В конце сентября 2017 года в Германии прошли выборы в бундестаг, после которых начались переговоры о формировании коалиции. В Берлине 7 февраля участники переговоров представили проект коалиционного соглашения. По предварительным оценкам, правительство может быть сформировано в марте-апреле.