Пушков рассказал о зависимости ЕС от поставок российского газа

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Зимы в Европе становятся холодней, спрос на газ будет только расти, поэтому затяжной конфликт с Россией не в интересах Евросоюза. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

С учётом устойчивых сдвигов в климате — зимы в Европе будут все холоднее, ей понадобится больше, а не меньше российского газа. Спрос на него растёт. Из США танкерами не навозишься. Затяжной конфликт c Россией не в интересах ЕС. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 марта 2018 г.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что аномальные холода вынуждают Европу закупать российский природный газ в рекордных объемах. Европа (в особенности Великобритания) все больше зависит от России с учетом своих возросших энергетических потребностей. Другие государства пока не способны конкурировать в этом вопросе, отмечалось в материале.