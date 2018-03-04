В Совфеде ответили на призыв Волкера "ликвидировать" ДНР и ЛНР

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на Всемирной конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом. 1 ноября 2017. Архивное фото

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на Всемирной конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом. 1 ноября 2017. Архивное фото

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT слова спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о том, что ДНР и ЛНР должны быть расформированы.

С точки зрения Волкера, места в украинском конституционном устройстве для этих республик не существует. Спецпредставитель считает, что после размещения в Донбассе миротворческого контингента и проведения местных выборов эти территории отойдут под управления Киева.

Реагируя на его слова, Косачёв заявил, что Волкер и американская сторона в целом не являются "объективным и беспристрастным посредником" в урегулировании конфликта на востоке Украины.

"Слова Волкера, разумеется, не вписываются ни в какие рамки имеющихся договорённостей минского формата и, на мой взгляд, достаточно серьёзным образом ставят под вопрос его готовность и способность вносить реальный вклад в продвижение вперёд столь сложного, чувствительного конфликта", — подчеркнул он.

Косачев считает, что Волкер в этой ситуации ведет себя так же, как киевские власти, для которых жители юго-востока Украины — "некий раздражающий фактор ", от которого необходимо избавиться любой ценой.