В Госдуме прокомментировали призыв Волкера "расформировать" ДНР и ЛНР

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Призыв спецпредставителя Госдепардамента США по вопросам Украины Курта Волкера "расформировать" ДНР и ЛНР — это попытка пересмотреть Минские договоренности. Такое мнение в беседе с RT высказал замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа.

Он отметил, что даже если Верховная рада примет такой закон и "расформирует" самопровозглашенные республики, то это не даст людям, проживающим на этой территории, ничего, кроме дополнительных сложностей.

"Насильственные меры никогда не сработают, поэтому нужно садиться за стол переговоров. А стол переговоров — это выполнение Минских соглашений, которые Украина даже не собиралась соблюдать", — подчеркнул депутат.

Чепа добавил, что действовать необходимо только в соответствии с достигнутыми договоренностями, а остальное — попытки объяснить бездействие украинских властей и американцев, "которые их во всем покрывают".

Накануне Волкер заявил, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики должны быть расформированы для выполнения Минских соглашений. Он также уверен, что ввод миротворцев на территорию Донбасса поможет воплотить в жизнь эти договоренности.