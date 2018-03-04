В Китае заявили, что не навязывают другим свою модель развития

ПЕКИН, 4 мар — РИА Новости. Китай не намерен навязывать другим странам свою модель развития, но готов делиться имеющимся опытом с государствами, которые заинтересованы в его изучении, сообщил новый официальный представитель ВСНП, бывший заместитель министра иностранных дел Чжан Есуй.

"Вы подняли вопрос о модели развития Китая, мы следуем своей дорогой, не намерены импортировать модели других государств, и тем более мы не хотим экспортировать нашу модель развития, и мы не станем просить другие страны копировать или перенимать практику Китая", — сказал Чжан Есуй на пресс-конференции в преддверии открытия сессии ВСНП.

По его словам, "несомненно, если какие-то страны заинтересованы в изучении китайского опыта, мы готовы обсудить с ними соответствующие вопросы и поделиться нашим опытом, но мы не будем никого принуждать".

Комментируя заявление, что некоторые считают, что навязывая другим свою модель развития, Китай стремится изменить существующий миропорядок и действующие на международной арене правила, Чжан Есуй подчеркнул, что каждая страна должна найти свой собственный путь развития, который зависит от реалий в том или ином государстве, добавив, что единой универсальной модели не существует.

Он отметил, что "Китай придерживается пути мирного развития и стратегии открытости для достижения результатов, которые были бы выгодны всем, устанавливая контакты с другими странами для дружбы и сотрудничества".

ВСНП этого года по ряду параметров отличается от тех, что проходили ранее. Сессия ВСНП откроется утром 5 марта и завершится утром 20 марта, продлившись на 5 дней дольше обычного из-за довольно напряженной повестки дня.

В частности, будут избраны председатель КНР, вице-председатель и премьер-министр Госсовета Китая, будет сформировано новое правительство и приняты поправки к конституции страны. На прошлой неделе ЦК КПК обнародовал проект предлагаемых поправок, важнейшей из которых является снятие временных ограничений для пребывания на своем посту председателя КНР, в настоящий момент конституция предусматривает, что лидер страны не может находиться на посту более двух пятилетних сроков подряд.