В Китае заявили, что военная политика страны носит оборонный характер

ПЕКИН, 4 мар — РИА Новости. Военная политика Китая носит оборонный характер и не будет представлять угрозы для других стран, заявил в воскресенье официальный представитель высшего законодательного органа Китая – Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжан Есуй, но не стал говорить, насколько вырастет военный бюджет страны в этом году.

"Что касается военной обороны, то мы считаем, что она должна развиваться в соответствии с экономическим развитием и соответствовать интересам развития Китая. Страны по всему миру рассчитывают свой военный бюджет в соответствии со своими оборонными нуждами и экономическим развитием. Это обычная практика. За последние годы Китай увеличивал свой военный бюджет умеренными темпами. В основном это было сделано для обновления вооружения, улучшения жизни военнослужащих", — заявил Чжан Есуй на пресс-конференции в преддверии ежегодной сессии ВСНП, в ходе которой будет принят бюджет страны.

Представитель заксобрания Китая подчеркнул, что доля военного бюджета от общего объема ВВП Китая по-прежнему ниже, чем в других крупных странах мира, но не стал называть цифру.

"Китай твердо придерживается мирного развития, наша военная политика носит оборонный характер по своей природе, развитие Китая не представляет никакой угрозы для других стран", — добавил Чжан Есуй.

По практике прошлых лет, официальный представитель ВСНП называл примерную цифру роста военного бюджета, а точная цифра появлялась позже в проекте военного бюджета страны.

В прошлом году, несмотря на то, что бывший представитель ВСНП Фу Ин на аналогичной пресс-конференции сообщила, что военный бюджет КНР в 2017 году увеличится примерно на 7% и составит 1,3% от ВВП, в распространенном в день открытия сессии ВСНП докладе о проекте бюджета на 2017 год впервые за многие годы отсутствовал пункт о росте военных расходов, что привело к различного рода спекуляциям и подозрениям в СМИ относительно секретности китайского военного бюджета. Агентство Синьхуа со ссылкой на неназванного чиновника из минфина сообщило, что военный бюджет в 2017 году вырастет на 7% и составит 1,044 триллиона юаней.

Военный бюджет Китая по объему занимает второе место в мире после США. В 2016 году военные расходы Китая составили 146 миллиардов долларов, увеличившись на 7,6%, — самыми медленными темпами за шесть лет. В 2015 году военный бюджет составил около 135 миллиардов долларов, увеличившись на 10,1% с 2014 года. В 2014-м вырос на 12,2%, в 2013 — на 10,7%, в 2012 — на 11,2%, в 2011 году — на 12,7%.