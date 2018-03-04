В Китае сессия заксобрания в 2018 году продлится до 20 марта

ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Ежегодная сессия высшего законодательного органа Китая продлится на пять дней дольше обычного и завершится 20 марта, сообщил новый официальный представитель ВСНП, бывший заместитель министра иностранных дел Чжан Есуй.

"Сессия ВСНП откроется утром 5 марта и завершится утром 20 марта. Сессия продлится дольше предыдущей сессии во многом из-за повестки дня", — сообщил на пресс-конференции Чжан Есуй.

ВСНП этого года по ряду параметров отличается от тех, что проходили ранее. В частности, будут избраны председатель КНР, вице-председатель и премьер-министр Госсовета Китая, будет сформировано новое правительство и приняты поправки к конституции страны. На прошлой неделе ЦК КПК обнародовал проект предлагаемых поправок, важнейшей из которых является снятие временных ограничений для пребывания на своем посту председателя КНР, в настоящий момент конституция предусматривает, что лидер страны не может находиться на посту более двух пятилетних сроков подряд.