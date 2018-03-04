Иракский парламент утвердил бюджет на 2018 год

КАИР, 4 мар — РИА Новости. Иракский парламент утвердил в субботу поправки к бюджету страны на 2018 год, несмотря на протест курдских депутатов, сообщил один из них, член финансового комитета Масуд Хайдар.

"Шестьдесят пять курдских депутатов покинули заседание, посвященное голосованию за новый бюджет, в знак протеста против нескольких пунктов, главный из которых – уменьшение доли Курдистана с 17% до 12,6%", — заявил депутат.

На заседании парламента присутствовали 176 депутатов. Парламент утвердил изменение бюджета большинством голосов.

Депутат Ашвак аль-Джаф сообщила РИА Новости, что главы политических блоков Курдистана решили потребовать от руководства региона выхода из переговоров с Багдадом после того, как парламент утвердил бюджет страны без курдов.

Отношения федеральных властей Ирака с автономным Иракским Курдистаном обострились после проведения курдами референдума о независимости 25 сентября, на который Багдад не дал разрешения. Независимость на референдуме поддержали 93% курдов. После референдума власти Ирака ввели в отношении курдской автономии ряд санкций, в том числе запретили международные рейсы в регион и из него, закрыли пограничные переходы и ограничили банковские операции.