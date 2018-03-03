Подозреваемым в причастности к взрыву в Лестере предъявили обвинения

Спасатели на месте взрыва, который уничтожил магазин и дом в Лестере, Британия. 25 февраля 2018

Спасатели на месте взрыва, который уничтожил магазин и дом в Лестере, Британия. 25 февраля 2018

ЛОНДОН, 3 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Трем задержанным по подозрению в причастности к взрыву и пожару в жилом доме города Лестера предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и поджоге, сообщила местная полиция.

В магазине в Лестере в прошлое воскресенье произошли взрыв и пожар, при которых погибли пять человек, в том числе семья из трех человек, проживавшая в квартире над магазином, а также пострадали пятеро местных жителей. По подозрению в причастности к преступлению были задержаны в общей сложности пять человек.

"Троим были предъявлены обвинения по пяти пунктам, связанным с непредумышленным убийством и поджоге с угрозой жизни. Подозреваемые будут содержаться под стражей в выходные и предстанут перед судом в понедельник, 5 марта", — говорится в переданном в РИА Новости заявлении местной полиции.

Власти назвали имена обвиняемых. Это житель Лестера 33-летний Арам Курт, житель Ковентри, 32-летний Хаукар Хассан и житель Олдама, 37-летний Аркан Али. Все они были задержаны 28 февраля.

Еще двое задержанных также остаются под стражей, с ними работают следователи, однако обвинение им пока не предъявлено.