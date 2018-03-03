Секретная служба США сообщила о стрельбе у ограды Белого дома в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Секретная служба США проверяет сообщения о стрельбе у ограды Белого дома в Вашингтоне.Twitter.
О других пострадавших не сообщается.
По информации Секретной службы, врачи оказывают помощь мужчине. Движение пешеходов и автомобилей у Белого дома из-за происшествия ограничено.
По данным пресс-службы Белого дома, об инциденте уже доложили президенту Дональду Трампу. В настоящее время глава государства находится в своей резиденции во Флориде и собирается вернуться в Вашингтон только во второй половине дня в субботу.