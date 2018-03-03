Депутат Рады обвинил коллег в "кнопкодавстве"

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Во время принятия законопроектов Верховной радой всегда присутствуют процедурные нарушения, заявил в эфире телеканала "112 Украина" депутат от "Оппозиционного блока" Андрей Новинский.

Как сообщил нардеп, члены украинского парламента постоянно нарушают регламент. Так, по словам Новинского, спикер Верховной рады Андрей Парубий четыре раза ставил на голосование законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда, который накануне был принят в первом чтении.

Отдельно депутат упомянул случаи так называемого "кнопкодавства" в рядах украинских парламентариев.

"И так с любым законом. Можно посмотреть, кто кнопкодавит, какие процедурные нарушения — они всегда есть", — заметил Новинский.

Нардеп также добавил, что, признав закон об основах государственной языковой политики неконституционным, "Конституционный суд открыл ящик Пандоры". Украинский суд принял такое решение из-за нарушения процедуры принятия закона. И теперь, по словам политика, можно отменить каждую инициативу Верховной рады, потому что "любой закон принимается с нарушением регламента".