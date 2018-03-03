В Киеве завели дело по заявлению журналиста о препятствовании работе у Рады

Полицейские задерживают протестующих в палаточном городке у Верховной Рады в Киеве. 3 марта 2018

Полицейские задерживают протестующих в палаточном городке у Верховной Рады в Киеве. 3 марта 2018

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости. Прокуратура Киева открыла уголовное дело по факту возможного препятствования полицией работе журналиста "Радио Свобода" во время столкновений в субботу у Верховной Рады, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным МВД Украины, в субботу утром полицейские пришли в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения.

По данным полиции, в ходе столкновений пострадали семь полицейских и 13 митингующих, задержаны были 111 человек, большинство из которых полиция уже отпустила. Сейчас ситуация у Рады спокойная, коммунальщики практически разобрали палаточный городок.

"3.03.2018 прокуратурой города Киева начато уголовное производство по факту возможного умышленного препятствования сотрудником полиции профессиональной деятельности журналиста издания "Радио Свобода". Так, по словам представителя прессы, находясь под зданием Верховной Рады Украины на улице Грушевского и осуществляя видеосъемку утренних событий, к нему со спины подошел полицейский и, несмотря на предъявленное удостоверение журналиста, применял спецсредство", — говорится в сообщении.

Открыто дело по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" УК Украины.

Ранее в полиции Киева сообщили, что будет проведена тщательная проверка информации о препятствовании работе журналистов, поскольку в Печерское управление полиции обратился журналист с сообщением о том, что сотрудник полиции применил против него газовый баллончик, еще двое представителей СМИ написали о препятствовании им в социальных сетях.

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