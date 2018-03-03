В Киеве назвали страны, готовые участвовать в миссии ООН в Донбассе

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на сегодня уже есть страны, которые готовы принять участие в миротворческой миссии в Донбассе, среди них — Финляндия, также вопрос об участии будет обсуждаться со Швецией.

"Недавно я вернулся из Хельсинки, Республика Финляндия, где встречался со своим коллегой и президентом этой страны. Их руководство подтвердило свое решение при необходимости принять участие в миротворческой миссии на востоке нашего государства. Есть также и другие страны мира, которые готовы принять участие в миссии ООН на Донбассе", — приводит слова Полторака в субботу пресс-служба минобороны Украины на своем сайте.

Также глава военного ведомства сообщил, что 5 марта в Киеве с официальным визитом будет находиться министр обороны Королевства Швеции, с которым Полторак планирует обсудить участие военнослужащих ВС Швеции в миротворческой миссии на востоке Украины.

"Мы работаем для того, чтобы этот вопрос максимально решить без человеческих потерь, а мирным путем", — отметил Полторак.

Как отметил министр, для того, чтобы конфликт не стал замороженным, а миротворческие силы способствовали мирному разрешению этой проблемы, нужно выполнить несколько условий.

"Миротворческая операция должна проводиться не только на территории столкновения, но и на всей оккупированной территории. Если она будет проводиться исключительно на линии соприкосновения, то возникнут дополнительные угрозы для самой миссии. Нужно действовать на всей территории, в том числе на участке границы между Россией и Украиной, которая временно не контролируется украинской властью", — подчеркнул Полторак.

Другим условием проведения миссии, по мнению главы Минобороны, "является выведение из оккупированной Россией территории не только сформированных ею террористических группировок, но и ее регулярных войск, а также является неприемлемым участие в миссии самой Российской Федерации".

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.