Во Франции швейцарского бизнесмена отпустили под залог по делу Керимова

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер, в январе помещенный под стражу на юге Франции по делу российского сенатора Сулеймана Керимова, отпущен на свободу под залог в размере 5 миллионов евро и подписку о невыезде, сообщил адвокат бизнесмена швейцарской газете Luzerner Zeitung.
"Александр Штудхальтер продолжает решительно защищаться от обвинений и распространения необоснованных и ложных утверждений", — говорится в заявлении его адвоката Штефана Веренберга (Stefan Wehrenberg).
Российский сенатор Керимов был задержан в конце ноября 2017 года французской полицией в Ницце. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые он якобы совершил путем покупки вилл на Лазурном берегу по заниженной цене и на подставных лиц. Керимов был отпущен из-под стражи под залог в 5 миллионов евро, при этом его свобода ограничена, в частности, ему запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы. В начале декабря залог был повышен до 40 миллионов евро. Прокурор Прэтр сообщил РИА Новости, что суд по делу Керимова состоится не ранее конца 2018 года.