Пограничники Белоруссии и Украины подготовят совместную спецоперацию

Табличка с надписью Зона таможенного контроля на межгосударственном пункте пропуска Александровка (Наровлянский район, Гомельская область) на белорусско-украинской границе. Архивное фото

Табличка с надписью Зона таможенного контроля на межгосударственном пункте пропуска Александровка (Наровлянский район, Гомельская область) на белорусско-украинской границе. Архивное фото

МИНСК, 3 мар — РИА Новости. Представители пограничных ведомств Белоруссии и Украины обсудили планы проведения совместной специальной операции "Рубеж-2018", сообщил в субботу Госпогранкомитет Белоруссии.

Как пояснили в ведомстве, во встрече в Киеве приняли участие заместители глав пограничных ведомств Белоруссии и Украины генерал-майор Игорь Буткевич и генерал-лейтенант Василий Серватюк.

"В ходе рабочей встречи состоялось обсуждение и согласование проекта плана проведения совместной специальной пограничной операции "Рубеж-2018", утверждение которого планируется в ходе рабочей встречи главных пограничных уполномоченных Белоруссии и Украины", — говорится в сообщении.

По мнению заместителей главных пограничных уполномоченных, необходимо продолжить мероприятия по пресечению противоправной деятельности на совместном участке границы. Это позволит обеспечить оперативное и адекватное реагирование на современные риски и угрозы пограничной безопасности на белорусско-украинской границе, подчеркивается в сообщении.

Сторонами также рассмотрены итоги охраны на границе в 2017 году. "По общему мнению, особое внимание в текущем году следует уделить вопросам противодействия создания каналов незаконной миграции, перемещения наркотических средств и прекурсоров, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также пресечению попыток перемещения через госграницу товаров подакцизной группы", — отмечается в сообщении.

Стороны позитивно оценили перспективы реализации запланированных на 2018 год мероприятий по демаркации белорусско-украинской границы, добавили в комитете.