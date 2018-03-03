КИЕВ, 3 мар — РИА Новости. Восстановлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции в Донбассе, идет наполнение резервуаров, уже вечером в субботу будет восстановлено водоснабжение, сообщает украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий.
"По информации коммунального предприятия "Вода Донбасса", на Донецкую фильтровальную станцию подано электроснабжение, сейчас идет наполнение резервуаров. Вечером 3 марта будет восстановлено водоснабжение", — говорится в сообщении министерства в Twitter в субботу.
Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения.
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