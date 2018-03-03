МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Более 400 ракет, которые США намерены развернуть в рамках ПРО, после представления РФ нового вооружения не представляют военного значения, сообщил военно-дипломатический источник.

В пятницу в эфире телеканала "Россия 24" замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что США планируют развернуть в общей сложности 400 ракет глобальной системы ПРО у границ РФ.

"Более 400 ракет, которые намерены развернуть американцы в рамках глобальной ПРО, теперь, после представления Россией новых систем вооружений, не представляют никакого военного значения", — сказал собеседник.

Как отметил источник, теперь ими бессмысленно прикрывать позиционные районы и разного рода военные группировки.

Он заявил, что эти противоракеты теперь могут стрелять только по воробьям.

"Хотя "птичку жалко", как говорил известный киногерой", — добавил собеседник.

Как отметил источник, от российского комплекса "Кинжал" со скоростью 10 махов нет защиты или противоядия. По его словам, все позиционные районы ПРО, военно-морские группировки, батальонные группы теперь — только хорошие цели.

"Против созданных Россией новейших систем эти американские противоракеты — как рогатки против самолета. Вся американская пропаганда о создании для себя и своих союзников по НАТО противоракетного зонтика, на которую Вашингтон тянет с натовцев колоссальные ассигнования, — просто дырка от бублика. А сама система ПРО – дырявый зонтик", — сказал источник.

Он подчеркнул, что западным партнерам РФ пора осознать новую реальность. Российские "Кинжалы" уже находятся в войсках, а гиперзвуковой стратегический комплекс "Авангард" запущен в серийное производство. Как сказал источник, Россия не раз призывала западных партнеров к переговорам по укреплению мировой безопасности и глобальной стабильности.

"Мы говорили, что создание Вашингтоном глобальной системы ПРО ни к чему не приведет. Более того, еще в 2007 году специально для них делали утечки по создаваемому стратегическому ракетному комплексу "Сармат". Да, мы ничего не говорили о работах по крылатой ракете с ядерной установкой и предприняли меры для сохранения тайны. Но все необходимые испытания по данному оружию были проведены в полном объеме", — сказал он.

Как сообщил источник, результаты испытаний стали стопроцентным основанием утверждать, что данный проект "отшлифован" и выполнен. По его словам, западным партнерам пора принять другую реальность, "а не продолжать талдычить про их систему ПРО и другое оружие вчерашнего дня".

"Ни у кого, кроме России, гиперзвукового оружия нет. Что касается воплей с Запада о якобы нарушении Россией договора о ракетах средней и малой дальности, все это — от безысходности", — сказал он.

Источник уточнил, что России нет никакого смысла нарушать договор о РСМД, новое оружие не попадает под его действие. По его словам, необходимо понять, что у России есть новейшая океанская многоцелевая система с автономными подводными аппаратами, новейший комплекс "Авангард", "Кинжал" и другие сверхсовременные системы вооружения, о которых сказал президент России Владимир Путин.

"Причем высокоточное оружие нового поколения — уже на боевом дежурстве", — отметил источник.

Он добавил, Москве и Вашингтону нужно сесть за стол переговоров и договариваться о всеобъемлющей безопасности, а не бряцать оружием и не нарушать паритет, как это пытались в течение многих лет сделать США и НАТО. По его словам, лучше всего об этом и сказал сам Путин: "Не хотели послушать нас тогда?— Послушайте сейчас".

Ранее Путин в послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.