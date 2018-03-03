Украинский депутат показал "трон Саакашвили"

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Во время следственных действий в палаточном городке у здания Верховной рады Украины силовики нашли "трон" Михаила Саакашвили. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Антон Геращенко.

Политик выложил фотографию персонального стула Саакашвили, внешне напоминающего трон из популярного сериала "Игра престолов".

В одной из палаток у Верховной Рады, в ходе осмотра был обнаружен "трон" Михаила Саакашвили, сделанный по подобию оригинала из телесериала "Игры престолов". Чем бы дитя не тешилось… pic.twitter.com/LWZRe8Mtid — Антон Геращенко (@Gerashchenko7) 3 марта 2018 г.

"Чем бы дитя ни тешилось…" — подписал снимок Геращенко.

В субботу в центре Киева начался демонтаж палаточного городка сторонников Михаила Саакашвили. Генпрокурор Украины Юрий Луценко поддержал действия МВД и заявил, что протестующие могут продолжать только мирные акции.

Партия экс-губернатора Одессы Михаила Саакашвили "Движение новых сил" назвала действия правоохранителей "окончательным уничтожением права на гражданскую позицию и любую протестную деятельность.

Лагерь сторонников Саакашвили, ранее лишенного украинского гражданства и выдворенного в Польшу, был разбит у здания Верховной рады в прошлом году. Политик неоднократно проводил протестные акции, которые часто заканчивались столкновениями с полицией.