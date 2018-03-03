Появилось видео зачистки "МихоМайдана" в Киеве

Сотрудники полиции и протестующие в палаточном городке у Верховной рады в Киеве, Украина. 3 марта 2018

Сотрудники полиции и протестующие в палаточном городке у Верховной рады в Киеве, Украина. 3 марта 2018

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В сети опубликовано видео разгона силовиками палаточного городка сторонников Михаила Саакашвили у здания Верховной рады. Ролик размещен на странице украинского "Общественного телевидения" в Youtube.

На видео сотрудники Нацгвардии штурмуют лагерь и проводят задержания.

Ранее в МВД Украины сообщили, что полиция пришла в городок у Рады для проведения следственных действий, однако митингующие оказали силовикам сопротивление, начались столкновения. Сообщалось о задержании более ста человек и о двадцати пострадавших — по десять с обеих сторон.

В партии Саакашвили "Движение новых сил" разгон протестующих назвали "уничтожением права на гражданскую позицию и любую протестную деятельность". Сторонники экс-президента Грузии заверяют, что акция была законной, поскольку заявка о ее бессрочном проведении была подана еще в октябре 2017 года. При этом активисты партии якобы покинули лагерь больше месяца назад, но на месте остались "военные и ветераны" силовой операции в Донбассе.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко поддержал действия силовиков, заявив, что люди могут продолжать только мирные акции.

Палаточный городок у здания Рады был разбит еще в прошлом году. Саакашвили, который ранее был лишен украинского гражданства и выдворен в Польшу, регулярно устраивал там акции.