Появилось видео зачистки "МихоМайдана" в Киеве

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В сети опубликовано видео разгона силовиками палаточного городка сторонников Михаила Саакашвили у здания Верховной рады. Ролик размещен на странице украинского "Общественного телевидения" в Youtube.
На видео сотрудники Нацгвардии штурмуют лагерь и проводят задержания.
Ранее в МВД Украины сообщили, что полиция пришла в городок у Рады для проведения следственных действий, однако митингующие оказали силовикам сопротивление, начались столкновения. Сообщалось о задержании более ста человек и о двадцати пострадавших — по десять с обеих сторон.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко поддержал действия силовиков, заявив, что люди могут продолжать только мирные акции.
Палаточный городок у здания Рады был разбит еще в прошлом году. Саакашвили, который ранее был лишен украинского гражданства и выдворен в Польшу, регулярно устраивал там акции.