СМИ: в аэропорту Франкфурта-на-Майне задержали одного из лидеров исламистов

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Полиция задержала одного из сторонников радикального ислама в аэропорту Франкфурта-на-Майне по подозрению в пособничестве серьезному акту насилия, угрожающему государству, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По информации издания, 28-летний Биляль Гумус (Bilal Gümüs) в сопровождении друзей находился в аэропорту, когда правоохранители задержали его. Отмечается, что мужчина намеревался отправиться в Стамбул.

Представитель полиции подтвердил факт задержания, однако не привел деталей.

Как ранее заявил глава Федерального ведомства по защите конституции ФРГ (контрразведка — ред.) Ханс-Георг Маасен, общее число "салафитов (сторонников радикального ислама — ред.) в Германии" в конце 2017 года составило порядка 10,8 тысячи человек. Еще в сентябре прошлого года эта цифра составляла 10,3 тысячи, в декабре 2016 года — 9,7 тысячи. Маасен назвал это "особым вызовом для ведомства по защите конституции".